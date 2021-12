Napoli su Szalai! Gazzetta conferma CN24: l'ungherese è in pole, ma il suo prezzo si sta alzando

Da mesi le esigenze del Napoli sul mercato di gennaio sono indirizzate verso la difesa. Per potenziare il reparto nelle alternative, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"In pole è scattata la pista per Attila Szalai, 23enne centrale del Fenerbahce. Il nazionale ungherese (in campo all’Europeo) può però pure agire sulla fascia sinistra. Col suo 1,92 d’altezza potrebbe diventare una torre in più per Spalletti anche in proiezione offensiva. La sua quotazione sta lievitando dai 10 milioni di euro iniziali. L’operazione potrebbe partire da un prestito con diritto di riscatto"