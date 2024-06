Calciomercato SSC Napoli - Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, il Napoli prova a chiudere i giochi a stretto giro per Rafa Marin come racconta Il Mattino.

Calciomercato Napoli, ultime su Rafa Marin

Arriva l'ingaggio di Marin dal Real Madrid: 10 milioni il costo del cartellino, contratto quinquennale e diritto di recompra della casa Blanca a 25 milioni nel 2026 e 35 nel 2027 che si raddoppiano in entrambi i casi se il Napoli, a fine anno, paga altri 10 milioni.