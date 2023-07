Napoli su Prati, CorSport: può essere prestato al Bari, la SPAL fissa il prezzo! Ecco perchè non ha giocato ieri

Calciomercato Napoli - Ieri c'era enorme curiosità di vedere all’opera un giovanotto chic in Napoli-SPAL, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Matteo Prati, 19 anni, centrocampista della Spal che anche il Napoli sta seguendo con enorme attenzione e che potrebbe acquistare e girare in prestito al Bari:

“Alla fine, però, il gioiellino dell’Under 19 non è sceso in campo: troppo alto il rischio di infortuni considerando il meteo. E così, in una fase di mercato delicata e propizia considerando che il club emiliano lo valuta 10 milioni, la scelta è stata quella di preservarlo”