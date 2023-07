Napoli su Matteo Prati: la nuova promessa del calcio italiano

Continua la ricerca dei giovani talenti del Napoli che guarda in casa SPAL questa volta, dove spunta su tutti il nome di Matteo Prati, promessa del calcio italiano che può ora fare il grande salto.

Napoli su Matteo Prati: chi è?

Il Napoli mette gli occhi su Matteo Prati della SPAL. La giovane promessa del calcio italiano si è messo in mostra nel campionato di Serie B nella stagione appena conclusa e successivamente è stato uno dei migliori dell'Italia al Mondiale Under 20 perso in finale. Si tratta di un centrocampista centrale classe 2003 che vanta già diverse presenze nel calcio professionistico e con la maglia della Nazionale. Dotato fisicamente e di buona qualità è già pronto al salto di categoria, il suo prezzo è di 10 milioni di euro e ci sono tanti club interessati a Matteo Prati.