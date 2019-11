Napoli su Kumbulla e Amrabat: Giuntoli vuole una prelazione sul difensore classe 2000. Per il centrocampista si attende il riscatto formale dell'Hellas [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Sofyan Amrabat e Marash Kumbulla, entrambi in forza all'Hellas Verona, sono stati accostati al Napoli nelle ultime ore. Partiamo da una certezza: i due calciatori sono stati visionati e relazionati dallo scouting di Cristiano Giuntoli, ottenendo pareri molto positivi. Il centrocampista è una delle rivelazione di questa seria A per rendimento e non solo. Potrebbe essere lui l'ideale erede di Allan a centrocampo. Il classe 2000 gioca come un veterano ed è ormai diventato un pilastro del pacchetto arretrato di Juric.

Amrabat Verona

NAPOLI SU AMRABAT E KUMBULLA: LE ULTIME

Per quanto riguarda Amrabat, secondo le nostre informazioni in nostro possesso, c'è sicuramente l'attenzione e l'interesse da parte del Napoli. Tuttavia bisogna aspettare per poter affondare il colpo: il Verona deve prima procedere al riscatto del prestito dal Club Brugge per una cifra vicina ai 3,5 milioni per poi trattare eventualmente con De Laurentiis. Non è escluso che gli scaligeri già a gennaio possano rilevare l'intera proprietà del cartellino del classe 1996. A dirigere le operazione presenti e future di questo calciatore, c'è Mino Raiola. La valutazione in questo momento di Amrabat è sui 15 milioni.

Arrivano conferme anche per quanto riguarda Kumbulla, anche se siamo ancora in fase embrionale. Il Napoli, per battere la concorrenza di altri club italiani e stranieri, sarebbe disposto a strappare un'opzione onerosa già a gennaio (una sorta di prelazione) per poi definire già ad un prezzo concordato per l'estate. Siamo però solo agli albori.

