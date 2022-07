Napoli su Ivusic! Repubblica: è un obiettivo segreto di Giuntoli per affiancarlo a Meret

Ivica Ivusic, 27 anni, portiere di 195 cm della Croazia qualificata per i mondiali in Qatar. Secondo l’edizione online di Repubblica è un obiettivo segreto del Napoli per il ruolo ancora scoperto di portiere da affiancare a Meret.

Napoli su Ivusic

Cristiano Giuntoli lo seguiva da tempo, ed ha rimesso sulle sue tracce gli osservatori della società per scegliere un portiere al posto di David Ospina:

“Fisico possente, aspetto tutt'altro che timido, barba nera da cinema di azione. La trattativa per Ivusic è stata aperta con il suo club, l'Osijek, terzo nella classifica croata. Ivusic ha giocato in Italia da ragazzo, con l'Inter. Ma non era ancora sedicenne per essere tesserato. Calcia di destro e sa costruire dal basso l'azione come Spalletti preferisce”

