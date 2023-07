Napoli su Itakura! Gazzetta: De Laurentiis ieri ha lasciato intendere che il suo acquisto è possibile

Calciomercato Napoli - Come racconta la Gazzetta dello Sport, è possibile che il Napoli possa fiondarsi sul difensore giapponese del Borussia Moenchengladbach Ko Itakura.

Cosa ha detto ieri De Laurentiis?

"Il mercato giapponese è in cima ai miei pensieri, il problema è trovarne uno che corrisponda al ruolo che gli si vuole affidare: se fosse un centrale, un tornante, un terzino, un centrocampista. Ogni ruolo ha connotazioni diverse per esser corrispondente a ciò che necessità il Napoli. Secondo me l'errore che i miei scout e l'allenatore non dovranno fare con me è di cercare una qualità identitaria con chi non c'è più, o chi non ci sarà più. La replicabilità lascia sempre la bocca amara, ognuno ha caratteristiche anche minimali ma differenti. Andrà via un coreano e arriverà un giapponese, io non vorrei lasciare il 4-3-3 per passare al 4-2-3-1, con un centrocampo fortissimo anche la difesa sarà fortissima"