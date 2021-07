Napoli su Grillitsch, Gazzetta: il centrocampista austriaco è in scadenza ed apre all'Italia, spunta il prezzo richiesto dall'Hoffenheim

Ultime calciomercato Napoli. Nuovo nome a centrocampo per il Napoli di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro starebbe sondando il terreno per Florian Grillitsch, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim:

Da ieri, ai vari Berge, Thorsby e Basci, si è aggiunto anche Florian Grillitsch, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim. Il nazionale austriaco (ha giocato contro l’Italia nella sfida degli ottavi la scorsa settimana), è duttile, sa agire sia da centrale che da esterno e, talvolta, è stato impiegato anche da trequartista.Grillitsch piace, per la qualità tecnica e per la fisicità che sa garantire in mezzo al campo. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, ma il fatto che abbia il contratto in scadenza a giugno prossimo, potrebbe permettere al Napoli di concludere l’operazione investendo soltanto una decina di milioni di euro. Grillitsch, magari, non sarà proprio un giovanissimo, ma conta già 26 presenze e un gol nella nazionale austriaca e sarebbe entusiasta di trasferirsi in Italia.