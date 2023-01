Napoli su El Khannouss? Cosa trapela dal Genk: la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - In questi giorni si è fatto il nome di Bilal El Khannouss del Genk come possibile nome per il Napoli in chiave futura. El Khannous è un calciatore 2004 che ha grande potenziale. Su di lui ci sono anche gli occhi di altri club europei. Abbiamo contattato fonti vicine al club belga che ci hanno detto che calciatori forti e bravi come El Khannous, non partono se non compiono almeno tre anni di permanenza nella squadra. Nello specifico, su El Khannous ci è stato detto che per i prossimi 18 mesi non si muove dal Genk.

