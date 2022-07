Napoli su Dybala, Gazzetta: contatto Giuntoli-agente, dal colloquio è emerso un dettaglio

Il Napoli scende in campo con tutte le proprie forze per convincere Paulo Dybala a scegliere l’azzurro di Napoli e lo stadio di Maradona. Lo annuncia l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Dopo la telefonata di Luciano Spalletti con l’argentino, ecco l’intervento del d.s. Cristiano Giuntoli con Jorge Antun, che tutela gli interessi del fantasista:

“I due si conoscono da tempo, dunque il sondaggio si è svolto in cordialità provando a capire quali potrebbero essere le difficoltà per avviare una trattativa concreta. Il colloquio è servito a capire che la questione diritti d’immagine non sarebbe un problema. Infatti Paulo ha come sponsor tecnico l’Adidas e in questo senso il Napoli ha già un accordo che regola i diritti di altri giocatori azzurri con uno dei marchi più antichi nello sport”