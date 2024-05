Napoli su Buongiorno, De Laurentiis ha scelto la contropartita per abbassare il prezzo! La valutazione del Torino

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli dà il via ad una nuova era con l'annuncio ufficiale dell’ex Juventus Next Gen Giovanni Manna nel ruolo di responsabile dell'area sportiva. E sul mercato piace Buongiorno del Torino, come racconta Tuttosport.

Napoli su Buongiorno

Manna sta lavorando da mesi alla rifondazione azzurra. Si concentrerà principalmente sul mercato, acquisti ma soprattutto vendite: