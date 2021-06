Napoli su Basic! Gazzetta: proposto un prestito con obbligo di riscatto, la risposta del Bordeaux

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta Toma Basic, centrocampista croato 24enne del Bordeaux, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Napoli su Basic

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha avuto contatti con il club transalpino, ma dovrà fare prima cassa con alcune cessioni prima di reinvestire il denaro. Con il Bordeaux, per quanto riguarda Basic, c’è stato un colloquio ma i due club non sono d’accordo sulle modalità dell’operazione. Il Napoli, infatti, avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto, mentre i Bordeaux preferirebbe per una cessione a titolo definitivo: Basic andrà a scadenza nel 2022, ed ha un prezzo fissato tra gli 8 ed i 10 milioni di euro.