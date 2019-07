Napoli, spunta Ben Yedder? CorSport: chieste informazioni, spunta la “clausola di stabilità” per liberarsi

La Roma è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto, ed uno dei nomi nel mirino del club giallorosso interesserebbe anche al Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Wissam Ben Yedder, centravanti del Siviglia. Non è molto alto (appena 1,70, poco per un centravanti), ad agosto compirà 29 anni, ma ha una media gol elevata.

Si può prendere a cifre sicuramente alla portata del club giallorosso, soprattutto se il giocatore deciderà di avvalersi della “clausola di stabilità”, elemento contrattuale che consente ai calciatori over 25, che non rinnovano da almeno tre anni, di liberarsi dai due anni di contratto ancora in essere.

Ben Yedder era stato accostato alla Roma già nel 2014, anche il Milan e il Napoli hanno chiesto informazioni sull’attaccante. Al Milan i suoi agenti avevano detto che si sarebbe potuto liberare esercitando la clausola"