Napoli, si complica la cessione di Hysaj! CorSport: anche la Roma si defila e va su Zappacosta, troppi 20 milioni

Calciomercato Napoli - La Roma col ds Gianluca Petrachi sta puntellando e completando la rosa da consegnare a Paulo Fonseca e guarda anche in casa Napoli dopo il rinnovo di Edin Dzeko e i tentativi per la difesa con Dejan Lovren.

Per quanto riguarda la corsia destra, infatti, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma ha intenzione di cedere Santon: il nome caldo per sostituirlo è quello di Davide Zappacosta. Il terzino può lasciare il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, poco praticabile la pista Hysaj per cui il Napoli chiede 20 milioni.

Sembrerebbe quindi complicarsi quella che ad oggi era l'unica pista realmente percorribile per cedere il terzino albanese, visto che la Roma si sta muovendo verso un altro terzino, quelli dei Blues.