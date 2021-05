Napoli senza Champions, Gazzetta: no Allegri scontato! Sfuma il grande progetto ADL

Napoli calcio news. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l’attesa per il sì di Allegri è svanita al triplice fischio di Chiffi.

Il Napoli è rimasto fuori dalla Champions, per il secondo anno consecutivo, e dovrà rinunciare al grande progetto che De Laurentiis avrebbe voluto avviare con l’ex allenatore della Juve. È finita male, tra la delusione generale. Gattuso avrebbe voluto lasciare in eredità l’Europa che conta e, invece, dovrà portarsi dietro un mezzo fallimento. . Oggi, il presidente festeggia il compleanno, si sarebbe aspettato che la squadra gli regalasse un assegno europeo da 50 milioni di euro da investire sul calciomercato Napoli in entrata. Gli resterà soltanto l’amarezza per una stagione gettata alle ortiche, con errori commessi sul piano societario e tecnico. Il no di Allegri, ora, dovrebbe essere scontato.