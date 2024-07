Napoli scatenato! KKN: Manna vuole dare a Conte quattro rinforzi già a Dimaro, tutti i nomi

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna vuole dare ad Antonio Conte già a Dimaro quattro colpi: Rafa Marin è già chiuso, dopo le visite mediche. Poi vuole in ordine consegnare a Conte Leonardo Spinazzola già per Dimaro. Se chiudono Hermoso entro il 10 luglio, sarà a Dimaro. E poi vuole chiudere per Buongiorno, anche se ha le vacanze e non arriverà a Dimaro ma sarebbe il quarto acquisto".