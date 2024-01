Calciomercato Napoli - Non solo un incontro in campo ma anche un altro in sede di mercato.

Mercato Napoli, affare con la Salernitana?

Napoli e Salernitana, infatti, potrebbero chiudere una trattativa nelle prossime ore. O almeno c’è la volontà granata di farlo. Come infatti si legge su Il Mattino oggi in edicola, con l’arrivo di Djed Spence al Genoa, Walter Sabatini, dirigente dei campani,ne ha approfittato per fare un altro tentativo col club azzurro per Alessandro Zanoli.