Napoli-Salernitana, Repubblica - Mazzarri col 4-3-3, ma spazio a Gaetano-Simeone: out Zielinski

Ultime news Serie A - È tempo di probabili formazioni in vista di Napoli-Salernitana, secondo match del 2024 dove il club azzurro è chiamato ad una risposta importante davanti al pubblico di Fuorigrotta allo stadio Maradona.

Sulle scelte di Mazzarri, per Napoli-Salernitana, l'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Mazzarri non cambierà modulo (“Il 4-3-3 resta l’ideale, per noi”) e dovrà trovare un altro antidoto alla situazione di emergenza. «Non mi lamento più come in passato e prendo solo atto della situazione in cui ci troviamo, tra infortuni e Coppa d’Africa». Mancheranno in sette e ci sono solo due ballottaggi, con Gaetano e Simeone favoriti su Zielinski e Raspadori. Il Napoli non segna dal 16 dicembre (4 partite) e l’ultima carta da giocare è la promozione tra i titolari del centravanti argentino, in mancanza di riforzi".