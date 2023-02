Napoli: rinnovo Zielinski, a fine stagione l'appuntamento

Il Napoli proverà a trattare con Piotr Zielinski il rinnovo del contratto. Il club azzurro vorrebbe proseguire con il proprio talento, ma solo a determinate condizioni. La media del tetto ingaggi sarà sempre di 2,5 milioni a stagione come tetto massimo e quindi sarà il polacco a dover accettare le condizioni del Napoli. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, a fine stagione si parlerà per capire la fattibilità dell'operazione. Contro la Roma è arrivata la sua presenza numero 308 con il Napoli, ora ha raggiunto Maggio al decimo posto nella classifica degli azzurri della storia con più presenze.