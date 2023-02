Napoli pronto a pagare di più i cartellini, ma ad una condizione! Con la Champions può entrare una marea di soldi

Il Napoli in estate ha acquistato diversi calciatori in prestito, basando le operazioni sempre su una politica di sostenibilità e sull’equilibrio dei conti. Ad esempio Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, ma anche tre operazioni secche come Pierluigi Gollini, Bartosz Bereszynski e Tanguy Ndombele.

Napoli pronto a pagare ma ad una condizione

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli è disposto a pagare di più

"ma solo a fronte di risultati (le qualificazioni in Champions) che garantiscono entrate al club. Entrando nella manifestazione continentale nei prossimi tre anni significherà svere introiti minimi di 120 milioni di euro, senza contare premi e indotto"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli