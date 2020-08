Napoli - Victor Osimhen può diventare il nuovo simbolo del Napoli di Rino Gattuso. Investimento di oltre 80 milioni per il giovane attaccante nigeriano. Numeri importanti per l'attaccante in Ligue 1. Nelle 27 partite giocate prima dello stop del campionato francese, aveva messo a segno 13 gol e 5 assist. Poi 2 gol in Champions League, 2 in Coppa di Lega e 1 in Coppa di Francia. Sono quindi 18 i gol stagionali per un Napoli che spera di poter presto contare su di lui.