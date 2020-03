Napoli-Milik, Gazzetta: addio probabile, il centravanti stuzzicato dall'idea Premier League

Ultime mercato Napoli. La dirigenza partenopea è a lavoro per sistemare la situazione legata ai rinnovi contrattuali. Al momento la questione Arek Milik (scadenza nel 2021) è in standby con le parti che stanno riflettendo sui rispettivi futuri.

Arek Milik

Calciomercato Napoli, Milik verso l'addio

Ad oggi l'attacante polacco ha declinato le prime offerte del patron De Laurentiis, non convinto dall'aspetto economico (ingaggio e clausola) e dalla concorrenza all'interno della rosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Ajax sta seriamente meditando di lasciare Napoli la prossima estate per iniziare una nuova avventura: tra le varie ipotesi, quella che lo stuzzica di più è la Premier League.