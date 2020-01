Telegraph - Il Napoli si muove per Vertonghen a gennaio: il Tottenham rischia di perderlo a parametro zero

Calciomercato Napoli, ultime notizie direttamente dall'Inghilterra: secondo quanto pubblicato dal Telegraph, quotidiano britannico, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Jan Vertonghen, il difensore belga che è in scadenza con il Tottenham. Sia il Napoli che l'Ajax sarebbero pronti a muoversi, sfruttando le debolezze degli Spurs, che rischiano di perdere il giocatore a parametro zero a fine stagione.

Ultimissime notizie: Napoli su Vertonghen

Vertonghen ha 32 anni e da gennaio, un po' come accade nel Napoli con Mertens, sarà libero di accordarsi con altre squadre in vista della stagione successiva. Il Napoli, sostiene però Telegraph, vorrebbe acquistarlo già a gennaio, probabilmente per ovviare ai tanti infortuni che hanno coinvolto la difesa quest'anno. Anche l'Ajax però è seriamente intenzionato a riportare Vertonghen ad Amsterdam, sette anni dopo averlo venduto al Tottenham per 12 milioni di sterline.