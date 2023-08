Napoli, mercato chiuso in difesa: nessun altro colpo, Garcia attende Natan

Calciomercato Napoli - Juan Jesus-Rrahmani sembra essere la coppia difensiva che dà più certezze al momento a Rudi Garcia: per Natan servirà tempo. E lo conferma anche l'edizione odierna di Repubblica:

"Al momento sono escluse novità anche in difesa, il reparto che lascia più dubbi ai tifosi. Garcia continuerà a lavorare per velocizzare l’apprendimento di Natan: «Lasciatelo tranquillo — ha detto Garcia nel post Sassuolo — arriva dal Brasile, è giovane, non parla la lingua e deve imparare il nostro calcio. Già lo vedo meno timido rispetto all’inizio, ma diamogli tempo». Tradotto: sabato contro la Lazio (oggi la ripresa degli allenamenti) toccherà ancora a Juan Jesus, diventato una certezza assieme a Rrahmani".