TV Luna - Lozano al Napoli, tutto ok: si limano i dettagli

Calciomercato Napoli - Novità sul fronte Hirving Lozano per il Napoli, come riferisce Carlo Alvino, di TV Luna, su Twitter. Incontro in corso tra l'amministratore delegato, Chiavelli, Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola, agente dell'attaccante messicano. Raiola è a Napoli da ieri sera e le parti si sono aggiornate questa mattina con l'obiettivo di risolvere le questioni relative ai diritti d'immagine. Trattativa che sta andando in porto, dunque, e potrebbe tradursi nel quarto acquisto ufficiale del Napoli in questa sessione di calciomercato.

Per Lozano tutto ok. Si stanno limando dettagli... — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 12, 2019