KKN - Accelerata per Kepa, Meret sereno e in attesa di conoscere il suo futuro per il rinnovo: i dettagli

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli tiene banco anche la questione portiere dopo l'addio di Ospina. Per Meret il rinnovo fino al 2027 è vicino, ma Spalletti ha chiesto un altro portiere di spessore: oltre a Sirigu, ci sono in ballo anche i nomi di Keylor Navas, Kepa e Neto.

Portiere Napoli, ultime su Meret e Kepa

