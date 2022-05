Napoli in testa per Schouten! Convocato in Nazionale olandese, è la rivincita di Bigon

Jerdy Schouten è un calciatore olandese, centrocampista del Bologna scoperto ed acquistato dal direttore sportivo Riccardo Bigon nell'estate del 2019. Oggi, dopo tre stagioni di buon livello disputate in Serie A, molti si chiedono quale sarà il suo futuro e l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica assicura che "quest'estate Schouten sarà uno dei nomi sui taccuini dei grandi club, in testa il Napoli". Un interesse che vi avevamo anticipato in esclusiva qui su CalcioNapoli24.

Schouten in Nazionale

Nel frattempo per Schouten è arrivata anche la prima convocazione con la Nazionale olandese: i Paesi Bassi lo hanno convocato per affrontare le tre partite di UEFA Nations League contro Belgio, Galles e Polonia, il coronamento di una carriera in crescendo che lo sta proiettando gradualmente tra i migliori calciatori del suo Paese.

Schouten Bologna

E oggi La Repubblica sottolinea i meriti di Riccardo Bigon, ormai ex direttore sportivo del Bologna, colui che per primo aveva creduto nelle sua potenzialità, e tutto nonostante i frequenti infortuni che non gli hanno reso la vita facile quest'anno. In qualche modo, la crescita di Schouten è la rivincita di Bigon, che tra pochi giorni lascerà ufficialmente il suo incarico dirigenziale a Bologna.

"Da quando la gamba e la testa hanno cominciato a rispondere - scrive Repubblica - Schouten è diventato l’intoccabile di un centrocampo che ha ruotato tanti uomini ma mai lui, che le ultime sedici giornate le ha giocate tutte dal primo minuto tranne quella con l’Udinese per un virus intestinale. E ora si sono aperte anche le porte della nazionale, a completare una sorprendente rinascita".