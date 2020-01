CdM - Il Napoli ha da tempo bloccato Tsimikas, ma Ghoulam frena tutto: la situazione

Calciomercato Napoli - Si fatica a sbloccarsi la questione relativa al terzino sinistro. Più che per una difficoltà di trovare l'uomo giusto o le cifre esatte, il problema sarebbe proprio Faouzi Ghoulam la cui mancata uscita blocca un'entrata. Anche perché il Napoli avrebbe già pronto il sostituto, come assicura il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: si tratta di Kostas Tsimikas dell'Olympiakos.

Mercato Napoli, pronto Tsimikas per la fascia

Ecco quanto si legge direttamente dal quotidiano: