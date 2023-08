Napoli-Gabri Veiga, ora il Celta Viga ha fretta di chiudere! Stasera nuovi contatti

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti sulla trattativa per Gabri Veiga con il Celta Vigo. Già Sky Sport in serata aveva annunciato la ripresa dei contatti fra le parti e adesso è il portale Calciomercato.it a confermare l'intenzione dei due club di portare a termine l'operazione.

Gabri Veiga al Napoli

Il Celta Vigo spinge per concretizzare la cessione di Gabri Veiga nel minor tempo possibile, così da poter reinvestire la cifra incassata sul mercato. Stando a quanto riporta Calciomercato.it, le parti si riaggiorneranno in serata. Dunque stasera sono previsti nuovi contatti tra le parti e chissà che non si possa trovare finalmente una quadra e risolvere i problemi emersi nei giorni scorsi.

Rafa Benitez ha chiesto tra tre e quattro acquisti per completare la rosa prima dell’1 settembre, i contatti tra Celta, Napoli e agenti di Veiga proseguono e ora gli spagnoli hanno fretta di chiudere.