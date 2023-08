Gabri Veiga-Napoli, clamoroso retroscena dalla Spagna: domenica c'era un volo privato prenotato per l'Italia!

Calciomercato Napoli, col passare delle ore vengono fuori ulteriori dettagli sul mancato approdo alla SSC Napoli del centrocampista galiziano Gabri Veiga, che dopo una lunga ed estenuante trattativa ha scelto i petrodollari arabi del clu Al Ahli.

Il quotidiano iberico Voz de Galicia svela un clamoroso retroscena:

Domenica al terminal di Peinador un aereo aspettava Gabri Veiga diretto in Italia, ma l'uomo di Porriño non è salito sull'aereo, cosa inaspettata per il suo futuro. L'uomo di Porriño lo ha fatto ieri mattina su un altro con direzione e destinazione: Parigi, scalo intermedio per l'Arabia Saudita. Perché la lega emergente di quel Paese è diventat il suo destino. Il porriño firmerà, salvo un'altra inaspettata svolta radicale, con l'Al Ahli un contratto pluriennale con cifre da capogiro nel suo stipendio. Questo club è uno dei grandi del calcio saudita dove militano giocatori di livello mondiale come Mendy, Kessié, Mahrez o Firmino. Gabri, che ha compiuto 21 anni il 27 maggio, diventa il giocatore più giovane a cedere alla tentazione dei petrodollari della Pro League saudita. Ieri ha già superato le visite mediche nella capitale francese mentre i due club stilavano i contratti per chiudere l'operazione. Gli eventi che hanno dato una svolta radicale alla sceneggiatura si sono sviluppati a pieno ritmo. Mercoledì a mezzanotte è arrivata la notizia dall'Italia e al mattino Veiga non era più a Mos. Nello stesso momento in cui i suoi compagni di squadra dovevano allenarsi, il canterano del Celta era a bordo di un aereo al terminal Peinador. Lo ha fatto con la stessa maglia che Neymar indossava ai suoi tempi quando partì per lo stesso campionato da Parigi. Gabri ha lasciato Vigo con un aereo privato per la capitale francese, dove è stato sottoposto ad una visita medica.