Colpo di scena Fabian, apertura per il rinnovo! L'agente chiama Giuntoli, adeguamento e clausola

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. Clamoroso colpo di scena nella trattativa per il rinnovo Fabian Ruiz-Ssc Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino si registrano sorprendenti segnali di distensione tra Fabian e il Napoli: perché da ieri si inizia davvero a trattare per il rinnovo.

Fabian Ruiz Napoli-Adana Demispor

Napoli-Fabian Ruiz, apertura per il rinnovo

Secondo quanto riferito da Il Mattino l’apertura degli agenti è arrivata via telefono, l’appuntamento è per i prossimi giorni per cercare di trovare la via della riconciliazione. Ecco che trapelano anche i possibili termini con l'inserimento di una clausola rescissoria pari alla cifra che il Napoli sborsò proprio anni fa per prelevarlo dal Betis Siviglia