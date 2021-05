Napoli-Emerson Palmieri, c'è la disponibilità del giocatore! C'è solo un unico intoppo

Calciomercato Napoli - Rinforzi sulle fasce difensive: è questa una delle priorità della SSC Napoli per la prossima campagna acquisti. Con Elseid Hysaj verso l'addio e Mario Rui e Faouzi Ghoulam alle prese con i rispettivi problemi, la società si trova costretta a intervenire sugli esterni. E a tal proposito, come conferma La Repubblica oggi in edicola, ci sarebbe già un nome caldo fedelissimo di Luciano Spalletti: Emerson Palmieri.

Ecco quanto riporta il quotidiano:

Ha ancora un anno di contratto ( scadenza 2022) e quindi sta prendendo in considerazione l’ipotesi di tornare in Italia. Il Napoli gli interessa e con l’arrivo di Spalletti in panchina potrebbe metterlo in cima alla lista delle sue preferenze. Il diesse Giuntoli ha sondato la disponibilità del giocatore ma resta da capire come imbastire la trattativa: il Chelsea non è convinto dell’ipotesi del prestito perché Emerson Palmieri si libera a zero tra un anno e quindi proverà a monetizzare.