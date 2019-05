Napoli-De Paul, offerta all'Udinese. De Laurentiis pronto a sborsare 20 mln, rischio asta con Tottenham e Inter. Ma un aspetto favorisce gli azzurri

Calciomercato Napoli, offerta per De Paul - Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis si muovono per accontentare le richieste del proprio allenatore, Carlo Ancelotti. Il tema è al momento rinforzare la trequarti offensiva e infatti il Napoli si sta muovendo in questa direzione. Il club azzurro ha presentato una prima offerta per Rodrigo De Paul, trequartista dell'Udinese che quest'anno si è reso protagonista di un'ottima stagione.

Napoli, offerta per De Paul dell'Udinese

Giuntoli si è presentato ai Pozzo, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con una prima offerta di 20 milioni di euro. Tanto valuta il giocatore De Laurentiis. Ma la proprietà dell'Udinese ha sparato una richiesta di 30 milioni, quindi al momento c'è una distanza di 10 milioni tra domanda ed offerta.

De Paul-Napoli, ci sono anche Inter e Tottenham: rischio asta

De Paul ha sommato 37 presenze e 9 gol ed ha il contratto in scadenza nel 2023: lo ha rinnovato nello scorso mese di novembre. Le sue qualità non piacciono soltanto al Napoli, perché notizie sul giocatore sono state chieste, alla famiglia Pozzo, anche da Inter e Tottenham sorprese, però, dalla valutazione data al giocatore. Ma gli ottimi rapporti tra la famiglia Pozzo e Aurelio De Laurentiis potrebbero favorire il Napoli in caso di asta.