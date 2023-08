Napoli-Danso, Il Mattino: nemmeno 35 mln potrebbero bastare, caldi altri due profili

Calciomercato Napoli - Resta Kevin Danso il profilo preferito del Napoli per sostituire Kim Min-Jae, ma molto probabilmente si chiuderà su un profilo più low cost come riporta Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, ultime sul difensore

Il Lens, infatti, non molla e forse ora nemmeno con un’offerta da 35 milioni di euro accetterebbe. Rudi Garcia però ora inizia ad avere fretta e la sensazione - evidenzia il quotidiano - è che il nuovo difensore uscirà tra Konstantin Mavropanos dello Stoccarda e Bosko Sutalo della Dinamo Zagabria.