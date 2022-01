Cm.com - Napoli, si va verso la chiusura per Olivera: ADL vuole definire subito, i dettagli

Calciomercato Napoli - Accelerata Napoli per Mathias Olivera, con l'uruguaiano che sembra avvicinarsi sempre più all’azzurro. Come infatti confermano anche i colleghi di Calciomercato.com, la società è molto vicina nel definire l’acquisto del giocatore.

Siamo su una base totale di 10 milioni di euro. Il mancato arrivo in anticipo del giocatore nasce da due problemi: da una parte la resistenza del Getafe non intenzionato all’addio prematuro, dall’altra Faouzi Ghoulam che non ha accettato il trasferimento.

Mercato Napoli, in arrivo Mathias Olivera

Ecco quanto si legge in particolare: