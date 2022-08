Napoli, ceduto Palmiero a titolo definitivo: firma col Pescara in Serie C

Calciomercato Napoli, ceduto Luca Palmiero al Pescara in Serie C. Centrocampista classe 1996, originario di Mugnano di Napoli, Palmiero è un prodotto della Primavera azzurra che nelle ultime sei stagioni ha giocato in prestito tra Serie C e Serie B. Adesso torna al Pescara, stavolta a titolo definitivo, dove aveva già giocato nella stagione 2019-2020, collezionando 24 presenze e 1 gol in Serie B.

Palmiero al Pescara

Secondo le notizie provenienti da Pescara, firmerà un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno: l'accordo tra Pescara calcio e Palmiero c'era da tempo, ma il Napoli non mollava la presa.

Ilpescara.it riporta che: "Fino a ieri sembrava un'operazione totalmente in salita, con il Napoli che non era intenzionato a mollare la presa sul giocatore, chiedendo - a lui o al Pescara - gli stipendi di luglio e agosto per svincolarlo e farlo trasferire in Abruzzo. Ha vinto il buonsenso, considerando che il Napoli avrebbo dovuto tenerlo in esubero nell'ultimo anno di contratto, e che allo stesso tempo Palmiero rischiava di non giocare e arrivare a giugno da svincolato e con una stagione persa".

Sebastiani domani sarà a Milano per ufficializzare l'acquisto di Palmiero al Pescara dal Napoli nell'ultimo giorno di calciomercato.