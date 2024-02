Slovacchia, il presidente federale Kovacik frena: "Calzona al Napoli? Macchè! Ho parlato due ore con lui e Hamsik, la verità"

Ján Kovácik, presidente della federazione di calcio della Slovacchia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport24.sk, smentendo di fatto l'ipotesi di Calzona nuovo allenatore Napoli calcio. C'è da dire che queste dichiarazioni sono state riportate ieri pomeriggio, mentre la presunta accelerata ci sarebbe stata sempre ieri ma in tarda serata quasi notte.

"Ho avuto un incontro di due ore con Francesco Calzona, alla presenza anche di Marek Hamšík. Abbiamo parlato del futuro, che riguardava la Nazionale slovacca, lui non ha nemmeno accennato a nulla su cui speculano i media italiani. L'allenatore ha un contratto valido con la SFZ fino alla fine di giugno (o fino alla fine della nostra prestazione a EURO 2024) e secondo questo semplicemente non gli è possibile dedicarsi ad altro in questo momento".