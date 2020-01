Auriemma su Ts: "Rivoluzione Napoli, si inizia con Callejon. Cambierà gran parte dell'ossatura attuale"

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta gettando le basi per la maxi rivoluzione estiva. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola.

Ecco quanto scrive in particolare il collega Raffaele Auriemma attraverso le colonne del quotidiano:

Questo mercato invernale sarà per De Laurentiis il preludio alla grande rivoluzione estiva. Cambierà tutto (o quasi) e gran parte dell’ossatura che aveva conteso lo scudetto alla Juve sarà smantellata. A cominciare dai calciatori in scadenza di contratto, come Callejon che non ha accettato la proposta di rinnovo biennale arrivata da De Laurentiis e troverà una nuova soluzione, magari in Spagna (lo vuole l’Espanyol).