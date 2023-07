Clamoroso CorSport - Zielinski rifiuta l'Arabia, vuole restare! Incontro agente-ADL a Dimaro

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi, clamorosa indiscrezione riportata sull'edizione odierna del Corriere dello Sport secondo cui in questo momento Piotr Zielinski non ha intenzione di accettare la super offerta dell'Al-Ahli.

L'offerta è di quelle che ti fanno vacillare: 36 milioni per 3 anni, ma secondo il Corriere dello Sport Piotr vuole il Napoli. Vuole restare. Vuole prolungare il contratto in scadenza nel 2024: sarà una trattativa complessa e di certo non potrà puntare ai 4,8 milioni di ingaggio attuale, ma il suo manager Bolek sbarcherà a Dimaro per parlarne con De Laurentiis.

Ieri sera l'esperto mercato di SportItalia, Alfredo Pedullà, scriveva tramite il suo portale quanto segue:

Piotr Zielinski vive momenti di grande riflessione. Come raccontato qualche giorno fa, il vento d’Arabia sta soffiando sempre più forte. L’Al Ahli ha presentato al centrocampista polacco una proposta sulla carta irrinunciabile, triennale per una cifra complessiva superiore ai 35 milioni. E lo stesso Al Ahli pagherebbe almeno 25 milioni al Napoli per un centrocampista che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno. Dall’Arabia danno l’affare già completato, non siamo ancora a quei livelli, ma in uno stato avanzato. La situazione potrebbe cambiare soltanto se Zielinski uscisse da una tentazione sempre più forte. Avevamo anche spiegato come quest’irruzione araba potesse in secondo piano la Lazio che aveva puntato Zielinski per sostituire Milinkovic–Savic e che è pronta a percorrere altre strade