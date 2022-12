Mercato Napoli, già sotto contratto il 'vice' Lobotka: scelta approvata da Spalletti

Calciomercato Napoli, le ultimissime. In attesa di sapere quale sarà la decisione finale di Diego Demme, il club azzurro pare già orientato per una soluzione saggia e per certi tratti sorprendente per la sua eventuale sostituzione: Gianluca Gaetano.

Il talento di Cimitile, sotto contratto fino al 2025, è stato decisivo nell’azione del gol del 2-1 del Napoli contro il Crystal Palace, con una doppia pressione sugli avversari ha riconquistato palla e servito con lucidità Raspadori. Ottimo l’impatto sul match del giovane centrocampista napoletano, entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Lobotka e che ha funzionato benissimo da play facendo girare al meglio la squadra, sta facendo aumentare la convinzione in casa Napoli calcio che l'eventuale soluzione interna sia quella più saggia e intelligente.

Calciomercato Napoli Giuntoli Spalletti

Calcio mercato Napoli, Gaetano vice Lobotka?

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino se Demme dovesse chiedere a gennaio di essere ceduto, per poter aver più spazio, una soluzione è rappresentata proprio da Gaetano che ha confermato contro il Crystal Palace tutte le sue qualità nel cuore del centrocampo. Spalletti ha sempre avuto grande fiducia in lui, lo ha voluto in ritiro in estate e lo ha impiegato in un finale di partita caldo, come quello all’Olimpico contro la Roma, e al quarto d’ora della ripresa nel match ancora bloccato sullo 0-0 al “Maradona” contro lo Spezia poi vinto con il gol all’ultimo minuto con il gol di Raspadori (azione in cui entrò anche il centrocampista napoletano). Ecco cosa disse il coach toscano sull'ex Cremonese pochi mesi fa