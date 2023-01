Napoli, c'è la fila per Schuurs: offerta da 34 milioni del Leicester, il Torino rifiuta!

Calciomercato Serie A - Piace anche al Napoli, ma adesso c'è la fila per Schuurs: il difensore olandese è infatti adesso l’oggetto del desiderio estivo di molti. Avendo iniziato la stagione con l'Ajax, non può muoversi a gennaio perché non potrebbe indossare una terza maglia. E allora su di lui fari accesi per il mercato estivo. È quindi abbastanza sicuro poter immaginare che si crei un’asta nei prossimi mesi.

Calciomercato Napoli, offerta Leicester per Schuurs

Oltre al Napoli, anche Inter e Roma hanno pensato a Schuurs ma il nome nuovo è quello del Leicester che ha avanzato un'offerta a Cairo e Vagnati con una proposta da 28 milioni più il cartellino di Praet. Il club inglese valuta quest'ultimo 8 milioni, insomma un'offerta da 34-36 milioni: sì perché il Torino reputa troppo alta la valutazione di Praet per l'età e per gli infortuni. Il Toro ha rifiutato: il motivo è che per il cartellino di Schuurs è tendenzialmente deciso a incassare ben più di 28 milioni, per questo ringrazierà gli inglesi ma declinerà la proposta.