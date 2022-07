Anguissa-Napoli, superato il 'mal di pancia': bonus riconosciuti e pronto il rinnovo! Ecco la nuova durata

Calciomercato Napoli, importanti novità sul futuro di Frank Anguissa. Dopo essere stato riscattato dal Fulham in questa fienstra di mercato, i 'mal di pancia' di fine stagione per bonus promessi e non ancora riconosciuti secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica la situazione si è sbloccata ed avrà un epilogo felice.

Anguissa Napoli Adana amichevole

Rinnovo Anguissa Napoli, la nuova durata

Repubblica scrive: "Anguissa sta rinnovando fino al 2027: risolta la questione dei bonus che la società gli aveva promesso". D'altronde l'ottimo feeling con la Ssc Napoli era stato rimarcato anche verso fine 2021 dal suo agente Maxime Nana che si espresse in questi termini ai microfoni di Gianluca di Marzio