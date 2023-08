Napoli-Amrabat, contatti ADL-Barone: la Fiorentina chiede 35 milioni e non accetta prestiti

Calciomercato Napoli, gli azzurri piombano su Sofyan Amrabat della Fiorentina! Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui al momento il centrocampista marocchino sarebbe l'idea più concreta sul tavolo.

Napoli-Amrabat

Come tutti sanno, il Napoli aveva già trattato Amrabat tre anni fa, quando lui giocava al Verona, ma fu lo stesso giocatore a rifiutare il trasferimento a Napoli e preferire la Fiorentina. Adesso, scrive il CdM, "a Garcia non dispiacerebbe aumentare il livello di fisicità e muscoli in mezzo al campo", ragion per cui De Laurentiis avrebbe già preso contatti con il presidente viola Joe Barone.

La Fiorentina chiede 35 milioni di euro per vendere Amrabat e non accetta offerte di prestito, nemmeno con obbligo di riscatto, ma è disposta solo ad una cessione a titolo definitivo. Occhio alla concorrenza: anche il Manchester United pensa ad Amrabat e gli inglesi avrebbero la priorità.