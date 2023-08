Napoli, altro possibile colpo last-minute in difesa! Il Mattino: potrebbe arrivare lui

Calciomercato Napoli - Possibile operazione a sorpresa in difesa per il Napoli in questo rush finale di mercato: è quanto riferisce Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, arriva un altro difensore?

A meno che Rudi Garcia non ritenga Amin Rrahmani e Juan Jesus affidabili anche in Champions League, non è da escludere che possa arrivare a sorpresa un altro difensore in queste ultime battute. Occhio a tal proposito a Mohamed Simakan, 23enne del Lipsia su cui il Napoli ha lavorato finora a fari spenti. Il motivo è l’Europa, con Aurelio De Laurentiis che vuole migliorare il piazzamento europeo della passata stagione.