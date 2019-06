Tuttosport - Il Napoli sferra l'assalto finale per Almendra: pronta l'offerta, concorrenza defilata

Ultimissime calciomercato - Secondo quanto riferito dall'edizione di Tuttosport, Napoli ed Almendra sono ormai siamo ad un passo dalla stretta finale, con il club di De Laurentiis che sta per abbattere le ultime resistenze del Boca Juniors.

Fino a ieri il ds Burdisso aveva risposto in maniera secca alle domande su Almendra:

«Agustin per il momento non va da nessuna parte: non c’è un’offerta formale per lui».

Ma negli ultimi due giorni sono stati riattivati i contatti tra il Napoli e la società xeneize, con esiti talmente positivi, che gli agenti del talentuoso centrocampista argentino nutrono fiduciosa nella conclusione dell’affare in questo fine settimana.

A Buenos Aires attendono che arrivi la pec dal Napoli con la nuova proposta ufficiale, quella che il Boca dovrebbe finalmente accettare: 20 milioni di euro, tasse incluse. Il Boca alla fine ha dovuto cedere, anche perché i potenziali acquirenti oltre il Napoli si sono defilati: il Porto non è più interessato all’argentino, mentre la Juventus ha solo chiesto informazioni.