Napoli a caccia di un centrale, secche smentite per Bijol dell'Udinese: la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis è pronto ad intervenire sul mercato di gennaio ed ha in programma almeno tre acquisti: uno dei ruoli da rinforzare è quello del difensore centrale, con Mazzarri che ha richiesto un calciatore rapido che possa svolgere anche più di un ruolo.

Mercato Napoli, nessun interessamento per Bijol

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, è da scartare il nome di Jaka Bijol dell'Udinese. Il 24enne difensore sloveno, già in passato accostato al Napoli, non sembrerebbe rientrare nei piani del club azzurro nonostante venga apprezzato dagli scout partenopei: fonte vicine al calciatore, infatti, smentiscono presunti interessamenti a breve termine.

Tra l'altro, lo stesso Bijol è al momento infortunato e recentemente si è operato al piede sinistro per la riduzione della frattura da stress allo scafoide. Il rientro in campo è previsto per metà febbraio, dunque un motivo in più per orientarsi verso altri profili.