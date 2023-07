Calciomercato Napoli - Il nome di Giovani Lo Celso è stato accostato anche al Napoli in questi giorni. L'argentino lascerà certamente il Tottenham che però intende darlo via solo con la formula della cessione a titolo definitivo. Secondo Mundo Deportivo, il Napoli non vuole spingersi oltre il prestito con diritto di riscatto mentre il Tottenham chiede 15 milioni cash. Tra le squadre interessate a Lo celso spunta anche il Betis Siviglia.