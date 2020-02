Mundo Deportivo - Barcellona, 72 ore per sostituire Dembélé: il nuovo acquisto non potrà giocare in Champions

Sono ore decisive per il Barcellona, che potrà tornare sul mercato per riempire il posto vacante lasciato da Ousmane Dembélé (la cui stagione è praticamente finita). Una regola della Federazione Spagnola infatti permette ai Blaugrana di intervenire sul mercato, nonostante la sessione invernale sia terminata, per sostituire un giocatore il cui infortunio superi i sei mesi di recupero. Al Barcellona serve assolutamente un nuovo attaccante poichè in quel ruolo, al momento, ha solo Leo Messi , Antoine Griezmann e Ansu Fati, problema che ha costretto il tecnico Setien a schierare Frenkie de Jong (contro il Leganés ) e Sergi Roberto (contro Betis e Atletico Bilbao) in posizione avanzata nonostante siano centrocampisti.

Come riporta il Mundo Deportivo, oggi ci sarà la decisione finale. la società deve inviare il rapporto della lesione alla Commissione medica al fine di convalidare la diagnosi e quindi la possibilità di tornare sul mercato. Una volta ricevuto l'ok dalla Federazione Spagnola, la società avrà a disposizione 72 ore per comprare un giocatore proveniente dal campionato spagnolo che però non potrà giocare in Champions. Sempre secondo il Mundo Deportivo, oggi ci sarà anche un incontro tra il tecnico e Eric Abidal, per decidere su quale giocatore puntare. Al momento le opzioni più probabili sembrano Lucas Pérez (Alaves), Ángel Rodríguez (Getafe) e Loren Morón (Betis). l'altra opzione riguarderebbe l'arrivo di Willian José, un giocatore che Quique Setien conosce bene per averlo lanciato al Las Palmas.