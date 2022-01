Roma: esonero Mourinho, tifosi in rivolta contro la società

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo l'addio di José Mourinho dalla Roma e i problemi creati dagli scarsi risultati. Ora anche i tifosi della Roma sono in rivolta contro Mourinho e chiedono l'esonero.

Roma: Mourinho esonerato, tifosi in rivolta contro la società

Ultime di mercato della Roma con Mourinho in bilico con il suo futuro. Dopo l'esaltazione dell'estate quando il portoghese arrivò al posto di Fonseca, ora le cose non stanno per niente andando bene nella Capitale sponda giallorossa. Arriva la notizia anche da news.direttagoal riguardo il futuro di Mourinho con la Roma e molti tifosi che chiedono l'esonero. La società però non è dello stesso avviso, anzi, lo Special One è pienamente confermato e arrivano anche regali dal mercato per dargli ancor di più la rosa richiesta. Ma è sotto gli occhi di tutti che Mou ha raccolto meno punti di Zeman, il peggiore allenatore in termini di punti degli ultimi 10 anni a Roma. Per questo la rivolta dei tifosi che chiedono l'esonero di Mourinho che difficilmente arriverà nelle prossime settimane. Il club crede in lui e sono tutti a lavoro per uscire da questa situazione. L'allenatore continua ad evidenziare i problemi mentali di alcuni giocatori.

Tutte le news sul calciomercato e sul Serie A