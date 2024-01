Monza, Matija Popovic ha firmato: indizio social divertente, arriva in prestito dal Napoli | FOTO

Calciomercato Serie A - E dopo il meme di uno zerbino col logo del Monza, con cui il club ha giocato sul cognome dell'azzurro Alessio Zerbin per annunciarne l'imminente arrivo in prestito, indizio social divertente del Monza anche per Matija Popovic.

AGGIORNAMENTO 20:10 - Come confermato da Di Marzio, Popovic ha già firmato col Monza: si attende solo l'annuncio ufficiale del club, "che arriverà insieme a quella di Zerbin tra stasera e domani mattina".

Popovic al Monza: meme social

Matija Popovic al Monza: indizio social

Perché proprio sotto il tweet dedicato a Zerbin, il Monza ha risposto ad un tifoso che chiedeva: "Popovic che fine ha fatto?", il Monza ha replicato postando un meme (una GIF precisamente) di coach dei San Antonio Spurs di NBA, Gregg Popovich (nonostante il nome diverso, la pronuncia è la stessa di Matija Popovic), di fatto confermando l'accordo totale col Napoli e l'ufficialità in arrivo.

Ecco lo screen: